Российские военные получат на вооружение ударный беспилотник «Гром»

Сегодня, 16:59

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Российские военные получат на вооружение ударный беспилотник «Гром»

Российские войска получат на вооружение ударный беспилотник «Гром».

На прошедшей недавно международной военно-технической выставке «Армия-2020» был анонсирован новейший российский ударный беспилотник «Гром». Сейчас он находится на финальной стадии разработки и, как планируется, в ближайшие несколько лет он может дополнить российские ВКС.

Отмечается, что БПЛА весит примерно 7 тонн и при этом ему под силу широкий круг задач. Благодаря наличию ракет класса «воздух-воздух», он может быть использован в качестве перехватчика. А чтобы уничтожать наземные цели, на подвесках «Грома» могут находиться высокоточные бомбы.

Технически новинка очень походит на ударный дрон «Охотник», в связи с чем в «Громе» можно реализовывать те же технологии.

«Ударный «Гром» менее технологичен чем «Охотник», и потому его появление на вооружении ВКС России произойдёт, вероятно, ближе к середине десятилетия», - отмечает аналитик издания Avia.pro.

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