Первый серийный истребитель Су-57 появится на вооружении ВКС РФ до конца следующей недели

Сегодня, 15:39

Анна Лисова

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Первый серийный истребитель Су-57 появится на вооружении ВКС РФ до конца следующей недели

До конца следующей недели на вооружении ВКС РФ появится первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.

Как сообщает информационный портал Аvia.pro, информацию о подготовке к передаче Су-57 Воздушно-космическим силам Российской Федерации озвучил источник, знакомый с ситуацией. Самолет уже полностью готов к передаче военным. 

Ранее из-за аварии Су-57 пришлось на год перенести поставки этих истребителей российским военным. Изначально предполагалось, что до конца 2020 года ВКС РФ получат по меньшей мере два таких истребителя. 

Несмотря на то, что первый серийный истребитель будет передан ВКС РФ только сейчас, заключенный ранее с Минобороны контракт на их поставку будет выполнен в срок. 

Планируется, что до конца 2028 года российские военные получат 76 истребителей Су-57. Ими будет укомплектованы сразу три полка. 

Добиться таких высоких темпов сборки, отмечают разработчики боевого самолета, удалось за счет оптимизации их производства. 

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