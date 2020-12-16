Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» отгрузил партию минометов для Минобороны РФ

Нижегородский Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», входящий в состав «Ростеха» в рамках государственного оборонного заказа отгрузил партию 82-милиметровых минометов 2Б24. Об этом сообщает «Коммерсантъ нижний Новгород».

Минометы 2Б24 способны поражать навесным огнем живую силу, небронированную технику и огненные средства, а также ослеплять, задымлять огневые средства противника.

Стоит отметить, что минометное вооружение остается актуальным и в современных локальных войнах. Специалисты ЦНИИ «Буревестник» разработали 82-милиметровый миномет 2Б24, который считается родственником созданного в 1979 году миномета 2Б14-1 «Поднос».

Разработанная техника отличается рядом важных преимуществ в сравнении с мировыми аналогами. Например, снаружи нижняя половина ствола имеет оребрение винтового профиля. Это решение выступает в роли радиатора и улучшения температурного режима ствола. Таким образом, скорострельность тяжелыми минами значительно повышается.

Также опорная плита миномета сконструирована таким образом, что с любого типа грунтов возможно вести круговую стрельбу.

«Разработчикам удалось снизить массу миномета, обращаясь к современным материалам. Кроме этого, была повышена его надежность, простота в управлении и безопасность эксплуатации. Добившись уменьшения массы, специалисты сделали миномет высокоманевренным, что позволяет ему быть максимально эффективным во время боевых действий», - рассказал начальник отдела Илья Чупин.