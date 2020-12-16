Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» отгрузил партию минометов для Минобороны РФ

Сегодня, 01:04

0

Image 16+
Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» отгрузил партию минометов для Минобороны РФ
Миномет 2Б24

Нижегородский Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», входящий в состав «Ростеха» в рамках государственного оборонного заказа отгрузил партию 82-милиметровых минометов 2Б24. Об этом сообщает «Коммерсантъ нижний Новгород».

Минометы 2Б24 способны поражать навесным огнем живую силу, небронированную технику и огненные средства, а также ослеплять, задымлять огневые средства противника.

Стоит отметить, что минометное вооружение остается актуальным и в современных локальных войнах. Специалисты ЦНИИ «Буревестник» разработали 82-милиметровый миномет 2Б24, который считается родственником созданного в 1979 году миномета 2Б14-1 «Поднос».

Разработанная техника отличается рядом важных преимуществ в сравнении с мировыми аналогами. Например, снаружи нижняя половина ствола имеет оребрение винтового профиля. Это решение выступает в роли радиатора и улучшения температурного режима ствола. Таким образом, скорострельность тяжелыми минами значительно повышается.

Также опорная плита миномета сконструирована таким образом, что с любого типа грунтов возможно вести круговую стрельбу.

«Разработчикам удалось снизить массу миномета, обращаясь к современным материалам. Кроме этого, была повышена его надежность, простота в управлении и безопасность эксплуатации. Добившись уменьшения массы, специалисты сделали миномет высокоманевренным, что позволяет ему быть максимально эффективным во время боевых действий», - рассказал начальник отдела Илья Чупин.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» отгрузил партию минометов для Минобороны РФ

Сегодня, 01:04

В США рассказали о «ядерном монстре» России, за которым охотилась западная разведка

Вчера, 12:49

Эксперт Пухов назвал военные проекты, которые могут пойти «под нож»

Вчера, 01:39

Самую дешевую в мире ракету впервые запустили в космос

16-12-2020, 18:54

Истребители МиГ-29 украинских ВВС покрылись льдом

15-12-2020, 00:14

У бронеавтомобиля «Стрела» в 2021 году появится еще четыре модификации

14-12-2020, 15:29

Презентован элемент, который делает истребитель Су-57 «невидимым»

8-12-2020, 16:59

Россия привлечет Индию к строительству новых тральщиков «Александрит-Э»

8-12-2020, 14:49

Минобороны РФ просит разработчиков ускорить создание ударных беспилотников

8-12-2020, 09:39

Ростех планирует создать боевых роботов для российской армии

7-12-2020, 13:29

ВВС США продемонстрировали новые возможности бомбардировщика B-1B

1-12-2020, 11:44

Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром

30-11-2020, 21:04

Испытания газогенератора для двигателя ПД-8 пройдут в марте 2021 года

30-11-2020, 11:59

Британия получила первые ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian

29-11-2020, 00:44

Камера базового iPhone 12 на тестах DxOMark показала 13 результат

28-11-2020, 18:44

«Калашников» разрабатывает новые беспилотники-камикадзе

27-11-2020, 23:49

Серийное производство ракеты «Булат» начнется в 2022 году

27-11-2020, 20:34

Российская самоходная артиллерийская установка «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

25-11-2020, 22:54

В Китае назвали Ту-160М2 главным козырем авиации РФ против Запада

25-11-2020, 14:59

Ростех начинает серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350

24-11-2020, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров