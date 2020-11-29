ВВС США продемонстрировали новые возможности бомбардировщика B-1B

Сегодня, 11:44

Ольга Громова

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ВВС США продемонстрировали новые возможности бомбардировщика B-1B

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer ВВС США, который был создан более десяти лет назад, получил новые возможности.

Военно-воздушные силы США недавно опубликовали фотографию самолета, где он был снят на взлете с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. При этом на внешний пилон борта была подвешена гиперзвуковая ракета Joint Air-to-Surface Standoff класса «воздух-поверхность», которая была разработана корпорацией Lockheed Martin.

Она способна поражать ключевые высокозащищенные стационарные и перемещаемые цели при любой погоде и в любое время суток, притом с дистанции вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника.

Однако отечественные эксперты говорят, что у этой ракеты фактически, дозвуковая скорость, в пределах 775-1000 км/час.

«Так что, скорее всего, в данном случае речь идет об оснащении стратегических бомбардировщиков В-1В перспективными гиперзвуковыми ракетами AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), а не Joint Air-to-Surface Standoff Missile», — прокомментировал заместитель директора Центра анализа стратегий Константин Макиенко.

В интервью «Газета.Ру» он пояснил, что конструктивно ARRW это твердотопливная аэробаллистическая ракета с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG).

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