Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром

Вчера, 21:04

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Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром

Авторы польского портала Defence24 заявили, что в будущем истребителю Су-57 России, который планирует купить Алжир, составить конкуренцию сможет F-16 Fighting Falcon США. Стоит отметить, что Марокко уже приобрела 25 машин у Америки. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Также сообщается, что Марокко на данный момент планирует модернизировать 23 приобретенных самолета. А Алжир, в свою очередь, должен потратить 2 миллиарда долларов на покупку 14 истребителей Су-57 у России. Отметим, что это может стать первым случаем приобретения данных самолетов зарубежными покупателями.

Авторы утверждают, что на данную покупку Алжир должен подтолкнуть факт обновления парка истребителей Марокко. Однако в статье предупреждают о том, что к Су-57 стоит отнестись осторожно, так как те еще не имеют официального подтверждения.

Кроме того, по мнению польских журналистов, самым верным покупателем военной техники России является именно Алжир, если не брать в счет бывшие республики СССР. Напомним, что в начале 2020 года в боевую авиацию Алжира стало входить 58 многоцелевых самолетов, произведенных именно в РФ.

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