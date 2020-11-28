Испытания газогенератора для двигателя ПД-8 пройдут в марте 2021 года

Сегодня, 11:59

Александр Зуев

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Испытания газогенератора для двигателя ПД-8 пройдут в марте 2021 года

В марте следующего года начнутся первые испытания демонстратора газогенератора для двигателя среднего класса ПД-8. Об этом рассказал Виктор Поляков, управляющий директор двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн»?, входящей в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».

Некоторое время назад первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что российский двигатель ПД-8 для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 получит сертификат типа в 2023 году. Он также заявил, что база двигателя может использоваться и для вертолетов.

Как сообщил Поляков, первые опытные образцы композитных лопаток для двигателя ПД-35, который будут устанавливать на широкофюзеляжные самолеты, пройдут испытания весной следующего года.

Как заявил управляющий директор «ОДК-Сатурн», уже изготовлены опытные образцы лопаток. При этом он сказал, что надо провести комплекс испытаний, прежде чем будет налажено серийное производство. Сейчас специалисты добиваются сокращения сроков производства композитных лопаток и улучшения их характеристик, заметил Поляков.

Известно, что разработка композитных лопаток для двигателя ПД-35 ведется по двум направлениям: специалисты рыбинского предприятия используют 3D ткачество. Речь идет о том, что лопатка изготавливается на ткацком станке с использованием нитей из композитных материалов. А специалисты ОДК-Пермские моторы применяют направленную выкладку, пишет tass.ru.

Подчеркнем, компания «ОДК-Сатурн», которая специализируется на разработке газотурбинных двигателей для гражданской авиации, кораблей и судов, имеет экспортный портфель заказов на выпуск нескольких сотен авиационных двигателей в ближайшие три-четыре года. Как заметил Поляков, контракт на очередную поставку нескольких сотен двигателей находится на стадии оформления.

Как сказал Поляков, экспортный портфель «ОДК-Сатурн» составляет 35%. Двигатели для самолетов Ил-76 иностранных заказчиков составляют основную долю экспорта.

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