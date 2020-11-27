Британия получила первые ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian

На вооружение британских военных поступили новые ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает портал «Военное обозрение ».

AH-64E Apache Guardian были закуплены в рамках программы перевооружения. Они уже прибыли на базу Ваттишем. Сразу два AH-64E Apache Guardian в Великобританию доставил из США самолет RAF C-17 Globemaster III.

Уже полученные Великобританией AH-64E Apache Guardian будут нести службу в 1-й авиационной бригаде британской армии. В Великобритании уверены, что новые военные вертолеты необходимы для того, чтобы сохранить ударный потенциал вооруженных сил страны.

AH-64E Apache Guardian сейчас состоят на вооружении США. Британия планирует приобрести 50 таких вертолетов. Пока же британским военным передали два AH-64E Apache Guardian. Эти два вертолета, и все остальные боевые машины по контракту, заключенному в 2016 году, будут поставляться в Великобританию в рамках американской программы Foreign Military Sales (FMS). США обязались выполнить контракт до 2024 года. Сборка AH-64E Apache Guardian для Великобритании будет осуществляться на американском предприятии Boeing.