Российская самоходная артиллерийская установка «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

Пресс-служба государственной корпорации «Ростех» сообщила о завершении приемо-сдаточных испытаний боевой машины 2С42 «Лотос», которая предназначена для ВВС РФ. Об этом сообщает «ТК Звезда».

В ведомстве сообщили о том, что научно-исследовательский институт машиностроения завершил испытания САО «Лотос».

В процессе испытаний машиной было пройдено около 400 километров и произведено 14 выстрелов. По окончанию был подписан официальный документ, подтверждающий соответствие техническим характеристикам.

««Лотос» - это крупногабаритная машина, которая отличилась своей скоростью и скорострельностью. Следующий этап испытаний должен начаться в этом же году», - сообщил директор Ростеха Бекхан Оздоев.

Масса боевой машины около 18 тонн, а максимальная скорость – 70 км/ч. Артиллерийское орудие способно стрелять на расстояние до 13 км. Оснащено 120-милиметровым орудием с высоким уровнем автоматизации ведения и подготовки стрельбы.