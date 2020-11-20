В Китае назвали Ту-160М2 главным козырем авиации РФ против Запада

В Китае назвали Ту-160М2 главным козырем авиации России против Запада.

Китайские военные обозреватели не скрывают своего восторга от «Белого лебедя» - нового стратегического российского бомбардировщика Ту-160М2, который успешно прошел испытания. По мнению китайцев, «Белый лебедь» должен стать для США сигналом.

Президентские выборы в США и распри после них закрыл от Запада основной российский козырь в воздухе - успешные испытания стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao. Авторы отмечают, что Китай давно наблюдает за успехами российской авиации. Особый восторг у них вызывает Ту-160М2, который, по их мнению, внешне не изменился со времен холодной войны, Однако «внутренности» бомбардировщика - полностью современные, которые больше похожи на легендарный Су-57.

Специалисты отмечают: на сегодняшний день Ту-160М2 - самый крупный и самый тяжелый сверхзвуковой самолет в мире. Дальность его полета достигает 12 тысяч км.

Китайские эксперты уверены: с такой новинкой военный авиапотенциал России значительно возрастет.

К 2023 году российское командование намерено ввести в состав ВКС 50 единиц Ту-160М2. Это станет серьезной угрозой для США.