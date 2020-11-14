Американский корабль впервые сбил МБР при испытании системы ПРО

Сегодня, 18:09

Анна Лисова

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Американский корабль впервые сбил МБР при испытании системы ПРО

Американские военные провели испытания системы ПРО Flight Test Aegis Weapon System-44 (FTM-44), в ходе которых была успешно сбита межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). 

Видео поражения МБР, отснятое в инфракрасном диапазоне, было опубликовано на видеохостинге YouTube.

В США сообщили, что пуск противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA был осуществлен с эсминца John Finn типа Arleigh Burke Военно-морских сил. Мишень, которую отслеживала система ПРО, запустили с испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджелейн и острове Уэйк. В качестве мишени была выбрана трехступенчатая ракета Type 2 (T2).Ракету отслеживала система Command and Control Battle Management Communications (C2BMC), которая обеспечивала доступ  к данным о наведении с внекорабельных датчиков. 

Как сообщает The Drive, планируется, что после завершения всех этапов испытания, противоракеты SM-3 Block IIA будут развернуты в системах Aegis Ashore на территории Польши и Румынии. 

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