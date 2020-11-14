Китай испытал микроволновое оружие в Ладакхе

Испытания необычного ультрасовременного оружия, работающего за счет микроволн, прошли в Китае. Декан факультета международных отношений китайского университета Женьминь и профессор Цзинь Канронг завил, что Китай применил мощное микроволновое вооружение против военных Индии в Ладакхе.

Примечательно, что каких-либо достоверных доказательство такой информации профессор не предоставил — однако его утверждение уже было распространено среди китайских СМИ, что вызвало ажиотаж у общественности. Цзинь Канронг сообщил, что секретное «микроволновое» оружие особой мощности было задействовано в ходе противостояния с Индией возле озера Пангонг. По мнению профессора, такое инновационное высокомощное микроволновое оружие» якобы было направлено против военнослужащих Индии, которые контролировали вершины гор в Ладакхе. Цзинь Канронг объяснил, что именно использование неизвестного оружия стало причиной отступления индийских сил с доминирующих позиций. Примечательно, что если слова профессора окажутся подтвержденными достоверными доказательствами, это станет первым вооруженным конфликтом в мире, в котором применялись боевая техника с принципом работы на микроволнах. Пока же критики и китайские СМИ называли утверждение профессора «экстравагантной выдумкой».