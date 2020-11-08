Современные танки оказались уязвимыми перед БПЛА Азербайджана в Нагорном Карабахе

Сегодня, 20:44

Ольга Громова

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Современные танки оказались уязвимыми перед БПЛА Азербайджана в Нагорном Карабахе

Бронетехника Армии обороны Карабаха российского производства выступила прекрасной мишенью для высокотехнологичных азербайджанских беспилотных летательных аппаратов, пишет еженедельник «Звезда».

«Современные танки в некотором смысле более уязвимы, нежели бронетехника Второй мировой, поскольку возросли число и характер угроз. Только что закончившаяся война в Нагорном Карабахе это с успехом продемонстрировала», — говорится в публикации.

Авторы считают, что российскому оборонно-промышленному комплексу необходимо сделать соответствующие выводы по итогам боевых действий в НКР.

Как один из вариантов решения - установка комплекса активной защиты «Арена-М» на танки Т-72Б3М и Т-80БВМ. Также боевые машины можно оснастить дополнительными блоками динамической защиты в жестком корпусе по бортам.

Менее уязвимыми российские танки могут стать и благодаря системам электромагнитной защиты и пожаротушения.

Заметим, не все эксперты считают, что огромное количество уничтоженной бронетехники турецкими беспилотниками не говорит о том, что российские танки чрезмерно уязвимы. Скорее всего, дело в недостаточной тактической подготовке армянских и карабахских военных, а также в отсутствии ПВО, которые могли бы их прикрыть от действий ударных беспилотников.

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