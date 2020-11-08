Армянские истребители СУ-30 сочли бесполезными в войне с Азербайджаном

Эксперты заявили о бесполезности Су-30СМ в войне с Азербайджаном.

Су-30СМ Армения получила лишь в конце декабря 2019 года прямо с завода-изготовителя. И тогда многих экспертов удивило, для чего Армении настолько дорогие многофункциональные истребители.

При этом вооруженные силы Армении похвастаться современным вооружением не могут. Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения этой страны оснащены устаревшей техникой, которая, в лучшем случае, поступила на вооружение еще в 80-х годах прошлого века. Нет у Армении и современных систем ПВО. Как показали бои в Нагорном Карабахе, у армянской армии существуют проблемы и в обеспечении связи и разведки во время боя.

Эксперты говорили о том, что Армении целесообразнее было бы приобрести не дорогие истребители, а беспилотники. На международном рынке сейчас немало вариантов, которые позволяют по довольно разумной цене получить весьма эффективные БПЛА, в том числе и ударные.

И в конфликте в Нагорном Карабахе Армении беспилотники позволили бы решить множество задач, тогда как военные самолеты, несмотря на все их характеристики, оказались бесполезными. Су-30СМ не совершили ни одного вылета во время боев в Нагорном Карабахе.

Как сообщил источник, армянские пилоты даже не успели их освоить. Но если бы и были подготовленные экипажи, вряд ли 4 самолета смогли переломить ход событий, поскольку азербайджанские комплексы ПВО, скорее всего, могли их уничтожить.

Сейчас же, отмечают эксперты, Армении явно не до этих истребителей. Скорее всего, их будут лишь время от времени поднимать в воздух в пропагандистских целях, и не более.