Военный эксперт Виктор Баранец объяснил желание США запретить «Тосочку»

Сегодня, 17:44

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Военный эксперт Виктор Баранец объяснил желание США запретить «Тосочку»

Публицист и военный журналист Виктор Баранец прокомментировал намерение США запретить российскую тяжелую огнеметную систему «Тосочку». По мнению эксперта, это свидетельствует об испуге Америки и осознании неполноценности своего военного оснащения в сравнении с российской техникой, информирует «NewInform».

По меткому высказыванию Виктора Баранца, «США душит жаба ревности». Однако эксперт не исключает вероятности, что из-за жалобы США уникальная российская тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка», являющаяся новейшим вооружением в российской армии и продвигаемая на поставку в другие страны мира, может попасть в список запрещённого оружия.

«Это вызывает серьезную озабоченность у Минобороны. Мне кажутся в принципе странными разговоры о том, что какую-то технику надо запретить эксплуатировать из-за ее мощности. Какой дурак согласится запретить производство супероружия, способного уничтожить Америку? По сути, можно таким же образом говорить, что нужно запретить все российские гиперзвуковые системы новейшего типа, потому что их нет у американцев. Так же они могут сказать о наших дизельных подводных лодках, истребителях и артиллерийских системах. Это вообще не серьезный разговор», - заявил Виктор Баранец. 

Он добавил, что «Тосочка» может запросто уничтожать силы противника целыми батальонами и бригадами, и учитывая тот факт, что США основной свой упор делают именно на сухопутные силы, это действительно является для них серьезной проблемой. Баранец допустил, что вероятность попадания под запрет российской системы ТОС-2 «Тосочка» достаточно велика, и отметил, что запрет на использование этой огнемётной системы может затронуть только США — о том, чтобы запретить использование «Тосочки» во всем мире, по мнению эксперта, не может быть и речи.

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