В РФ рассказали о «промаргивающих» цели С-400

О российских системах ПВО С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» рассказал обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, передает Лента.Ру .

Он сообщил, что эти российские комплексы могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе, поскольку он небольшой.

Не заметят его, скорее всего, «Бук-М3», а «всеядным» «Тор-М3» и «Панцирь-С1», как высказался Литовкин, может быть «лень напрягаться».

Такие цели, отмечает Литовкин, могут успешно поражать комплексы «Игла» или «Верба», получив целеуказание по цепочке от всех радаров более мощных систем. То есть для поражения небольших целей будет использоваться недорогое, но крайне эффективное вооружение.

По словам Литовкина, в России создала эшелонированная система ПВО, которая, в сочетании с радиоэлектронными средствами борьбы, сможет обеспечить защиту от атаки роя дронов.

Отметим, ранее в Сеть попала информация о том, что С-400 «Триумф» в ходе учений на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия), которые прошли в текущем году, уничтожили 51 мишень, выпустив 63 ракеты.