Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

32-летний непобежденный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов весьма резко выразился в адрес действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Причиной грубой критики политика от «Орла» стала французская карикатура на президента Турции Тайипа Эрдогана, где он был изображен во фривольной позе с мусульманской женщиной. Хабиб заявил, что такая карикатура на исламскую религию является личным оскорблением для него самого.

Чемпион UFC в легком весе и непобежденный боец ММА на своей соцстранице публично назвал Макрона «тварью». Хабиб непреклонно заявил, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно, и посчитал, что Макрон под лозунгами свободы слова оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. При этом боец прикрепил фото политика с наложенным на его лицо отпечатком ботинка, что некоторые восприняли как прямую угрозу лидеру Франции. В гневе Нурмагомедов воззвал к Всевышнему, чтобы тот покарал президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мой гнев является праведным, потому что так же гневается из-за такого оскорбления и Аллах», — заявил боец. «Да обезобразит Всевышний его лицо и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите», - дерзко заявил Хабиб общественности.

Эксперты опасаются, как бы такое эмоциональное заявление прославленного бойца радикальные исламисты не восприняли как призыв к действию и не начали организовывать террористические атаки на «неверных». Сообщается, что у посольства Франции в Москве уже не первый день после публикации скандальной карикатуры собираются акции протеста, на которых активисты топчут портреты Макрона и выкрикивают радикальные лозунги.

После Хабиба Нурмагомедова радикальные заявление стал высказывать и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» - сказал священнослужитель.

Известно, что во Франции также участились акции протеста — местное население обеспокоено таким нанесением оскорбления мусульманскому народу и опасается разворачивания радикальных действий от исламистов. 29 октября во Франции уже прошло несколько вооруженных нападений: выходцы из исламских стран атаковали церкви и полицейских. Это стало следствием речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.