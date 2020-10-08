Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

Сегодня, 19:20

0

Image 16+
Боец Хабиб Нурмагомедов осудил заявления президента Франции

32-летний непобежденный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов весьма резко выразился в адрес действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Причиной грубой критики политика от «Орла» стала французская карикатура на президента Турции Тайипа Эрдогана, где он был изображен во фривольной позе с мусульманской женщиной. Хабиб заявил, что такая карикатура на исламскую религию является личным оскорблением для него самого.

Чемпион UFC в легком весе и непобежденный боец ММА на своей соцстранице публично назвал Макрона «тварью». Хабиб непреклонно заявил, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно, и посчитал, что Макрон под лозунгами свободы слова оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. При этом боец прикрепил фото политика с наложенным на его лицо отпечатком ботинка, что некоторые восприняли как прямую угрозу лидеру Франции. В гневе Нурмагомедов воззвал к Всевышнему, чтобы тот покарал президента Франции Эммануэля Макрона. 

«Мой гнев является праведным, потому что так же гневается из-за такого оскорбления и Аллах», — заявил боец. «Да обезобразит Всевышний его лицо и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите», - дерзко заявил Хабиб общественности. 

Эксперты опасаются, как бы такое эмоциональное заявление прославленного бойца радикальные исламисты не восприняли как призыв к действию и не начали организовывать террористические атаки на «неверных». Сообщается, что у посольства Франции в Москве уже не первый день после публикации скандальной карикатуры собираются акции протеста, на которых активисты топчут портреты Макрона и выкрикивают радикальные лозунги.

После Хабиба Нурмагомедова радикальные заявление стал высказывать и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. 

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» - сказал священнослужитель.

Известно, что во Франции также участились акции протеста — местное население обеспокоено таким нанесением оскорбления мусульманскому народу и опасается разворачивания радикальных действий от исламистов. 29 октября во Франции уже прошло несколько вооруженных нападений: выходцы из исламских стран атаковали церкви и полицейских. Это стало следствием речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

8-10-2020, 21:29

Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

2-10-2020, 12:28

Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет

30-09-2020, 08:59

Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

22-09-2020, 16:01

Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

16-09-2020, 12:46

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

5-09-2020, 08:39

После потери сознания на Гран-При Москвы умер велогонщик Павел Свешников

4-09-2020, 21:09

Геннадий Орлов разнес сериал про Стрельцова

28-08-2020, 09:33

Спортивное питание и протеиновые добавки лучшие помощники для здорового организма

24-08-2020, 22:43

“Динамо” отказывается покупать молодых футболистов из Бразилии - новости УПЛ

19-08-2020, 21:16

Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

4-08-2020, 21:25

Антон Шипулин заразился коронавирусом в Сочи

27-07-2020, 20:37

В США погиб 24-летний непобежденный боксер

17-07-2020, 08:19

Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита» и подвергся травле

6-07-2020, 22:39

Во время матча «Тамбов»-«Зенит» на стадионе транслировались оскорбления в адрес Дзюбы

2-07-2020, 19:10

UFC объявил о поединке российского и украинского бойцов

24-06-2020, 15:19

Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом

17-06-2020, 20:55

Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

13-06-2020, 15:23

Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

8-06-2020, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров