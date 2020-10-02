В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

В Португалии ограбили дом знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Преступление было совершено, когда форвард принимал участие в товарищеской встрече сборной страны со сборной Испании, закончившейся нулевой ничьей.

Издание Diario de Noticias Madeira узнало, что неизвестный грабитель сначала проник на территорию резиденции футболиста «Ювентуса» на Мадейре, а потом через гараж прокрался и в дом.

Оттуда преступник украл несколько личных вещей Криштиану, в том числе и дорогую для него футболку с автографом. Сумму нанесенного футболисту ущерба пока не называют.

Но грабителя уже разыскивают. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Полиция ознакомилась с записью и сумела установить личность подозреваемого.



