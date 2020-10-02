В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

Сегодня, 21:29

Ольга Громова

0

Image 16+
В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

В Португалии ограбили дом знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Преступление было совершено, когда форвард принимал участие в товарищеской встрече сборной страны со сборной Испании, закончившейся нулевой ничьей. 

Издание Diario de Noticias Madeira узнало, что неизвестный грабитель сначала проник на территорию резиденции футболиста «Ювентуса» на Мадейре, а потом через гараж прокрался и в дом.

Оттуда преступник украл несколько личных вещей Криштиану, в том числе и дорогую для него футболку с автографом. Сумму нанесенного футболисту ущерба пока не называют.

Но грабителя уже разыскивают. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Полиция ознакомилась с записью и сумела установить личность подозреваемого.


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

Сегодня, 21:29

Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

2-10-2020, 12:28

Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет

30-09-2020, 08:59

Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

22-09-2020, 16:01

Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

16-09-2020, 12:46

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

5-09-2020, 08:39

После потери сознания на Гран-При Москвы умер велогонщик Павел Свешников

4-09-2020, 21:09

Геннадий Орлов разнес сериал про Стрельцова

28-08-2020, 09:33

Спортивное питание и протеиновые добавки лучшие помощники для здорового организма

24-08-2020, 22:43

“Динамо” отказывается покупать молодых футболистов из Бразилии - новости УПЛ

19-08-2020, 21:16

Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

4-08-2020, 21:25

Антон Шипулин заразился коронавирусом в Сочи

27-07-2020, 20:37

В США погиб 24-летний непобежденный боксер

17-07-2020, 08:19

Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита» и подвергся травле

6-07-2020, 22:39

Во время матча «Тамбов»-«Зенит» на стадионе транслировались оскорбления в адрес Дзюбы

2-07-2020, 19:10

UFC объявил о поединке российского и украинского бойцов

24-06-2020, 15:19

Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом

17-06-2020, 20:55

Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

13-06-2020, 15:23

Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

8-06-2020, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров