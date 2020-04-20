Тактаров рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова

В СМИ попала информация о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией. О его состоянии здоровья рассказал ветеран ММА Олег Тактаров.

«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет», – сказал Тактаров во время эфира, который вел со своей страницы в Instagram.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов уже сдал тест на коронавирус. Но пока его результат неизвестен.