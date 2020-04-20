Глава UFC рассказал, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

Сегодня, 18:43

Ольга Громова

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Глава UFC рассказал, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что следующий бой российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова состоится осенью - в сентябре либо октябре нынешнего года. А его соперник определится раньше - в мае. Им будет победитель боя Фергюсон - Гэтжи

Последним соперником нашего 31-летнего чемпиона UFC был американец Джастина Порье. Его Хабиб сразил удушающим приемом в третьем раунде. В апреле Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном, но этот поединок в очередной раз сорвался - из-за закрытых границ россиянин просто не смог отбыть в США. Его заменит американец Джастин Гэтжи.

Турнир UFC 249 состоится во Флориде (США) 9 мая - разумеется, без зрителей. Титул временного чемпиона получит победитель пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. 

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