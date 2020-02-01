Шутку футболиста Дмитрия Тарасова о коронавирусе сочли расистской

Растет количество умерших и заболевших новым коронавирусом в Китае. Это явно не та тема, чтобы шутить и упражняться в остроумии. Однако футболист Дмитрий Тарасов, экс-игрок столичного «Локомотива», который нынче тренируется с «Рубином», так не считает.

Спортсмен выложил у себя в Instagram фотографию с парикмахером азиатской внешности. Подписал Тарасов снимок словом «Коронавирус».

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) шутку футболиста сочли неуместной и содержащей расистское оскорбление, передает «Р-Cпорт».

«Когда болезнь представляет реальную опасность и ведется борьба с эпидемией, подобные сравнения являются ксенофобными, К сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии», - сказано в обнародованном официальном сообщении FARE.

В организации также надеются, что Российский футбольный союз отреагирует на выходку Тарасова и подвергнет его санкциям, предусмотренных дисциплинарными правилами.

Напомним, по последним данным, китайский коронавирус уже унес жизни более 1300 человек. Количество заразившихся превысило 48 тысяч.