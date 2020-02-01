Фигуристка Евгения Медведева отреагировала на обвинения в алкоголизме

20-летняя российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что у нее нет проблем со спиртным. Так она отреагировала на обвинения в алкоголизме, которые прозвучали в ее адрес после того, как на экраны вышел сериал «Цепляясь за лед».

У Медведевой в Instagram за последние несколько дней не раз спросили подписчики, является ли правдой то, о чем идется в сериале. А одна из главных его героинь – фигуристка, которая все свободное время в перерывах между фигурным катанием проводит в барах. И некоторые подписчики Медведевой решили, что она тоже так коротает свои вечера.

Медведева же объяснила, что в сериале лишь доля правды. По ее мнению, ни о каких высоких результатах в спорте не может идти речь, если увлекаться спиртным. Как сказала Медведева, ей даже просто не хватит времени на то, чтобы посещать увеселительные заведения. Она активно готовится к Олимпиаде в 2022 году, поэтому все время тратит на тренировки.

«Пожалуйста, не верьте интернету и всему, что показывают по телевизору. Реальность, в основном, абсолютно другая. Мы очень много работаем, любим свою работу и не будем руинить весь наработанный материал такими действиями», - подчеркнула спортсменка.