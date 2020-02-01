Алина Загитова на шоу Слуцкой упала во время показательных выступлений: видео

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой в Доброграде. Первого февраля 17-летняя олимпийская чемпионка вышла на лед и представила показательный номер «Survivor». Откатать его «чисто» не удалось - случилось досадное падение.

Алина Загитова сделала два прыжка - тройной лутц и тройной флип. Первый спортсменка выполнила безукоризненно, но на втором не смогла удержаться на ногах.

Зрители поддержали юную спортсменку овациями. После того, как Алина зачехлила коньки, к ней подбежали фанаты и задарили ее цветами.

Невзирая на теплый прием, Алина Загитова была явно огорчено случившимся. Она не появилась ни на пресс-конференции после мероприятия, не приняла участие и в традиционной автограф-сессии.

Напомним, ранее Алина Загитова объявила, что свою карьеру приостанавливает. Когда она вернется на лед, пока неясно.

На YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans опубликовано видео падения фигуристки.