ФФККР назвала состав сборной России на Чемпионат мира по фигурному катанию

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилось, кто из отечественных фигуристов будет представлять страну на Чемпионате мира, который в 2020 году будет проходить в Монреале с 18 по 22 марта.

«Исполком ФФККР утвердил состав участников, согласованный с тренерским советом федерации», - сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

В женском одиночном катании Россию в Монреале будут представлять три фигуристки. Это победительница и призерки первенства Европы, которое завершилось недавно - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Поедет на ЧМ и Елизавета Туктамышева. Она вместе с Анастасией Гуляковой включена в состав запасных.

В мужском одиночном катанию страну будут представлять только два фигуриста - чемпион Европы Дмитрий Алиев и обладатель серебряной награды Артур Даниелян. Если возникнет необходимость, подменить их смогут фигуристы Александр Самарин и Макар Игнатов. Они числятся в составе запасных.

В парном катании РФ будут представлять Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В резерв попали две пары фигуристов - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

На Чемпионат мира в Монреале от РФ поедут три танцевальные пары - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Запасными будут два танцевальных дуэта - Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.