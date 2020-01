Фигуристка Алена Канышева ушла из группы тренера Тутберидзе

View this post on Instagram

Всем привет! Хочу рассказать вам о переменах в моей жизни. Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду @teamtutberidze_ за возможность выучить 4Т - это было моей мечтой! Так же хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании Кафискину Нелли Николаевну, Рослякова Сергея Сергеевича, команду Булычевой Оксаны Михайловны, команду Пановой Светланы Владимировны. Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду.