Фигуристка Алена Канышева ушла из группы тренера Тутберидзе

14-летняя фигуристка Алена Канышева сообщила, что покидает группу тренера Этери Тутребидзе.

По словам юной спортсменки, она мечтает теперь попробовать себя в другой спортивной дисциплине. Канышева намерена из одиночного катания перейти в танцы на льду. Как объяснила фигуристка, в 2018 году она получила травму, которая не дает ей возможности выполнять необходимую прыжковую нагрузку.

Подробно о своем решении Алена Канышева написала в своем Инстаграм. Также она поблагодарила всю команду и наставника за полученный опыт.

Стоит отметить, что в 2018 году Алена из-за травмы проходила длительный курс лечения в Архангельске. Но, как оказалось, те нагрузки, с которыми приходится справляться одиночницам, могут плохо сказаться на ее здоровье.

Отметим, Алена Канышева ранее работала в московской школе «Снежные барсы» со Светланой Пановой. Алена дважды была второй на этапах юниорского Гран-при, проиграв Косторной и Трусовой, а свое самое яркое выступление показала в финале серии в Ванкувере. Ей было сложно конкурировать с юниорками из группы Тутберидзе, но, тем не менее, она смогла тогда стать третьей.

Далее, она пропустила несколько соревнований, но смогла все же несколько раз отказаться так, что ее считали потенциальным лидером юниорской сборной. Тем не менее, вскоре Канышева поняла, что далее не сможет выступать на столь высоком уровне, поэтому решила уйти в другую дисциплину.