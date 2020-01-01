Просмотр футбола помогает человеку расстаться с лишним весом

Просмотр футбольного матча по телевизору или на стадионе - занятие не только захватывающее, но и полезное. Ученые узнали, что так можно быстро сбросить пару-тройку килограммов. Не говоря уже о тренировке мозга.

Как сообщает «Тестостерон.ру», во время домашнего просмотра футбола по ТВ в течение трех часов человек весом 70 кг лишается порядка 200 калорий.

Гораздо интенсивнее процесс сжигания жира происходит на стадионе. Так, просто сидя на трибуне фанат всего лишь за час расстается со 100 калориями. Доказано, что если болельщик при этом постоянно вскакивает с места, кричит, свистит или поет речевку, то он за час сжигает примерно 200-250 калорий.

Не говоря уже о том, что дорога до стадиона - это тоже физнагрузка. Она длиннее, чем от дивана до кухни и обратно.

К слову, фанаты, которые следят за игрой в спортбарах, лишаются сотни калорий за час.

Отметим, что «футбольная диета» будет результативной только в том случае, если применять ее в «чистом» виде - без пива, сухариков, колбасок и других закусок. Они не только не помогают похудеть, а наоборот - способствуют появлению животика и лишнего веса.