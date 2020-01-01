Баскетболист Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

41-летний американский баскетболист Коби Брайант, выступавший в течение 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс» под 24 номером в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, вертолет упал в городе Калабасас (округ Лос-Анджелеса). Причина авиакатастрофы пока не известна. На месте работают спасатели.

По информации TMZ, на борту вертолета находились 5 человек, никто из них не выжил. Портал утверждает, что среди пассажиров супруги баскетболиста не было. Отметим, что у погибшего спортсмена осталось четверо детей.

Коби завершил профессиональную карьеру в 2016 году.