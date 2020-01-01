Макгрегор нокаутом победил Серроне в бою UFC 246 в Лас-Вегасе

Сегодня, 09:29

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Макгрегор нокаутом победил Серроне в бою UFC 246 в Лас-Вегасе

В рамках первого в 2020 году турнира UFC 246, который проходил в Лас-Вегасе, состоялся бой ирландца Конора Магкрегора и американца Дональда Серроне.
Бой завершился яркой победой Макгрегора. Это его первый выход в октагон после поражения от российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
Бойцы выступали в полусреднем весе. Как отмечали эксперты накануне боя, для Серроне – это его привычная категория, Макгрегор же предпочел ее, как самую удобную для возвращения в октагон. В итоге ирландец победил нокаутом на первой минуте первого раунда. А если говорить точнее, то после приема на 40-й секунде судьи единогласно отдали ему победу. 
Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Конора Магрегора. Тогда бой завершился потасковой на трибуне и в октагоне. Поэтому Нурмагомедов был оштрафован. Макгрерор же заявил, что прерывает карьеру профессионального бойца.
Поединок против Серроне стал для Макгрегора третьим в полусреднем весе. До этого он был обладателем чемпионских титулов UFC в полулегком и легком весах.
Для 31-летнего Макгрегора это 22-я победа в смешанных единоборствах. Он ранее 4 раза уходил с октагона с поражением. А для 36-летнего Серроне это 14-е поражение при 36 победах.

Отметим, победа в бою с Серроне принесла Макгрегору минимум 3 млн долларов.

[media=https://youtube.com/watch?v=Dx2VwlDyGsk]

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