UFC 246: Александр Олейник выиграл бой у Мориса Грина

В Лас-Вегасе на первом в этом году турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский тяжеловес Алексей Олейник выиграл бой против американца Мориса Грина.

Победу 42-летний Олейник получил, проведя болевой прием во втором раунде. Россиянину удалось провести рычаг локтя, вынудив соперника сдаться. Эта первая победа Олейника в октагоне с сентября 2018 года.

Напомним, в июле 2019 года Алексей Олейник проиграл бой Уолту Харрису. А до этого в апреле он уступил Алистару Овериму. Его предыдущий успешный бой состоялся в 2018 году, когда он победил Марка Ханта на первом турнире UFC в России. После победы над Грином в активе Олейника 17 побед в UFC

А главным боем турнира UFC 246 назван поединок американца Дональда Серроне и ирландца Конора Макгрегора.