Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро проведут титульный бой на UFC 248

Сегодня, 17:24

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Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро проведут титульный бой на UFC 248

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро проведут титульный бой на турнире UFC 248, который состоится 7 марта в Лас-Вегасе.

В рамках этой встречи действующий обладатель титула UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет его первую защиту.

Спортивный обозреватель ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на президента UFC Уайта, объявил, что бой Исраэля Адесанья и Йоэля Ромеро будет титульным. Эту же информацию подтвердили еще несколько осведомленных источников.

Ранее Уайт говорил о том, что в приоритете организация боя между Адесаньей и Ромеро. В тоже время он не исключал, что вместо кубинца против Адесанья может выйти кубинский боец Пауло Коста.

Исраэль Адесанья отвоевал чемпионский титул в Мельбурне на UFC 243. Ему удалось объединить временный и действующий титулы UFC в среднем весе, отправив в нокаут во втором раунде Роберта Уиттакера. Йоэль Ромеро свой предыдущий бой проиграл. Он уступил по единогласному решению Пауло Косте.

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