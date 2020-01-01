Комментатором ЧЕ-2020 по фигурному катанию на Первом станет Туктамышева

Первый канал подготовил невероятный сюрприз для поклонников фигурного катания. Чемпионат Европы-2020, который пройдет в конце января в Австрии, для зрителей будет комментировать прославленная российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает РИА Новости.

С 20 по 26 января в австрийском городе Грац пройдет первенство Европы 2020 года по фигурному катанию. Туда же отправится фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года. Вряд ли она будет выступать на льду, но девушка с удовольствием прокомментирует прокаты всех участников чемпионата.

Напомним, по итогам чемпионата России Елизавета заняла четвертое место и стала первой запасной на ЧЕ-2020 в Граце. Россию в женском одиночном катании будут представлять Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.