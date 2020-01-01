Новый премьер-министр России Михаил Мишустин становился чемпионом КХЛ в составе ЦСКА

Сегодня, 12:48

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин становился чемпионом КХЛ в составе ЦСКА

15 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Мишустин в правительстве Дмитрия Медведева занимал пост главы Федеральной налоговой службы. Стоит отметить, что он увлекается хоккеем и входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА.

В прошлом году ЦСКА впервые удалось выиграть Кубок Гагарина. И фамилию нового премьер-министра России тогда нанесли на Кубок вместе с фамилиями хоккеистов и тренеров московских армейцев. Мишустин также присутствовал на награждении после финального матча, и трофей был вручен ему, как и другим участникам команды. Он является членом правления Федерации хоккея России.
Стоит отметить, что Мишустин занимается спортом до сих пор и продолжает играть в хоккей. Он не раз появлялся на льду в матчах Ночной хоккейной лиги.

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