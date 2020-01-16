Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем в Лас-Вегасе

Дуэль взглядов между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоялась в Лас-Вегасе накануне их боя.

Ирландец Конор Макргерор и американец Дональд Серроне сойдутся в октагоне в рамках первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2020 году. Их бой возглавит кард. Эксперты назвали этот поединок одним из самых ожидаемых боев нынешнего года, ведь Макгрегор после поражения в бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым взял тайм-аут и не проводил боев.

Турнир UFC 246 состоится утром 19 января. По мнению президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайта, бой с Серроне станет сложным для Макгрегора, поскольку боец из США входит в пятерку лучших в мире, а также часто сражался в полусреднем весе. Но при этом он считает, что у ирландца есть неплохие шансы выйти в этом поединке победителем.

«Безусловно, Конор это феномен, так как он на вершине с первого дня, как вошел в этот вид спорта. Думаю, она должен победить в бою с Серроне. Бой уже бьет рекорды по прибыли», — подчеркнул Уайт.