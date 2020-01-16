Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем в Лас-Вегасе

Сегодня, 10:14

0

Image
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем в Лас-Вегасе

Дуэль взглядов между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоялась в Лас-Вегасе накануне их боя.
Ирландец Конор Макргерор и американец Дональд Серроне сойдутся в октагоне в рамках первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2020 году. Их бой возглавит кард. Эксперты назвали этот поединок одним из самых ожидаемых боев нынешнего года, ведь Макгрегор после поражения в бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым взял тайм-аут и не проводил боев.
Турнир UFC 246 состоится утром 19 января. По мнению президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайта, бой с Серроне станет сложным для Макгрегора, поскольку боец из США входит в пятерку лучших в мире, а также часто сражался в полусреднем весе. Но при этом он считает, что у ирландца есть неплохие шансы выйти в этом поединке победителем.

«Безусловно, Конор это феномен, так как он на вершине с первого дня, как вошел в этот вид спорта. Думаю, она должен победить в бою с Серроне. Бой уже бьет рекорды по прибыли», — подчеркнул Уайт.

View this post on Instagram

THE FIRST FACE-OFF! 🗣 #UFC246

A post shared by ufc (@ufc) on

Лента

Американка убила мужа маникюрными ножницами

Сегодня, 10:48

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем в Лас-Вегасе

Сегодня, 10:14

В Ивановской области опрокинулся пассажирский ПАЗ

Сегодня, 10:09

С 2020 года меняются правила получения материнского капитала

Сегодня, 09:48

Как следствие глобального потепления: в Индонезии ушли под воду два острова

Сегодня, 09:40

Михалков ответил на предложение Жириновского сократить гимн РФ

Сегодня, 09:15

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Сегодня, 08:41

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle