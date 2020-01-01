Российский чемпион мира по боксу Александр Беспутин провалил допинг-тест

В допинг-пробах чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александра Беспутина обнаружен препарат Лигандрол.

Сданы эти допинг-пробы были после титульного боя российского чемпиона против Раджаба Бутаева, который состоялся в минувшем году в Монако. Поединок длился 12 раундов. По итогам боя все три судьи отдали предпочтение 28-летнему Беспутину, и он стал обладателем чемпионского пояса.

Лагандрол, обнаруженный в допинг-пробах Беспутина, является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу.

В WBA пока изучают всю информацию по этому вопросу. Но давать комментарии в организации не спешат, отмечая, что решение будет озвучено лишь после того, как будут завершены все необходимые процедуры.

А вот Раджаб Бутажев уже заявил, что не удивлен результатами допинг-теста. Он рассказал, что не удивлен результатами допинг-теста Беспутина. Также Бутажев подчеркнул, что сейчас он хочет матча-реванша, естественно, при условии, что оба соперника будут чисты.

«Перед боем моя команда настаивала на допинг-тестировании VADA, а он и его команда постоянно отказывались, и даже когда я согласился оплатить тестирование полностью, включая и его часть, он не спешил соглашаться. И когда он в конце концов вступил в программу, он на протяжении двух недель игнорировал запросы VADA о своем местонахождении», - рассказал Бутаев.