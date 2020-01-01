На Мальте футболист избил судью и ушел со стадиона в наручниках

Сегодня, 14:53

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На Мальте футболист избил судью и ушел со стадиона в наручниках

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» был омрачен неприятным происшествием. В ходе игры один из игроков избил арбитра и был задержан за свою выходку представителями полиции.

Издание TVM передает, что вначале главный судья матча предъявил игроку футбольного клуба «Саннат Лайонс» Антуану Камиллери красную карточку. Футболист пришел в неописуемую ярость и с поля не ушел. Вместо этого он напал на арбитра. Одноклубники были рядом и оттащили обезумевшего игрока. 

Впрочем, утихомирить Камиллери им так и не удалось. Футболист вырвался и на сей раз обрушился на ассистента главного арбитра матча. Антуан успел несколько раз ударить того по лицу.

После инцидента матч был завершен досрочно. Антуан ушел с поля в сопровождении сотрудников полиции. А стадион ему пришлось покинуть в стальных браслетах.

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