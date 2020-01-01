Журналисты подсчитали, сколько Загитова и Медведева заработали на шоу Навки

Представители прессы подсчитали, сколько могли примерно заработать на новогодних ледовых шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха две самые прославленные российские фигуристки - Алина Загитова и Евгения Медведева.

Спортсменки приняли участие в разных спектаклях и катались, разумеется, не вместе. Алина Загитова была задействована в ледовом шоу «Спящая красавица».

Евгения Медведева стала исполнительницей одной из ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

Журналисты издания «Аргументы и Факты» узнали, что фигуристам с именем за участие в массовых сценах выплачивают гонорар от 2 тысяч долларов. Однако за одну из главных ролей актер-фигурист может получить до 10 тысяч «зеленых» - всего лишь за один прогон!

Загитова в «Мегаспорте» откатала несколько представлений. Нетрудно подсчитать, что юная звездочка фигурного катания неплохо заработала у Навки.

Что же касается Евгении Медведевой, которая играла в спектакле роль Дороти, ей за каждый выход платили по 150 тысяч рублей.

К слову, обе фигуристки не будут принимать участие в ближайших чемпионатах мира и Европы. К сведению: а победу на этапе Гран-при фигуристу-одиночнику платят порядка 18 тысяч долларов. Победа в финале серии принесет немножко больше - около 25 тысяч.