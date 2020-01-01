Фазель: МЧМ по хоккею 2023 будет проходить в Новосибирске и Омске

Санкции WADA не повлияли на место проведения Международного чемпионата мира по хоккею 2023.

Он будет проходить в Новосибирске и Омске, о чем сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он подчеркнул, что Всемирного антидопингового агентства (WADA) не должны стать причиной переноса турнира, поэтому примут его два сибирских города.

«Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — сообщил Фазель.

Напомним, в декабре 2019 года WADA было принято решение о запрете российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет. Помимо этого также WADA лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.

Россия категорически не согласна с данными санкциями и решила обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде. Эти ограничения в России считают необоснованными, и утверждают, что их инициаторы пытаются дискредитировать российский спорт в целом, лишив российским спортсменов участвовать в международных соревнованиях.