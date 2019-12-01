РПЛ обнародовала «состав» сборной десятилетия по версии болельщиков

Сегодня, 14:54

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РПЛ обнародовала «состав» сборной десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своем Твиттерт-аккаунте обнародовала состав символической сборной России по итогам уходящего десятилетия по версии отечественных болельщиков. Предварительно среди фанатов было проведено голосование.

В сборную десятилетия удалось попасть следующим футболистам: Игорю Акинфееву и Марио Фернандесу (представляют столичных «армейцев»), Браниславу Ивановичу и Юрию Жиркову («Зенит»), Сергею Игнашевичу и Понтусу Вернблуму (выступали за ЦСКА), Мигелу Данни и Халку (они играли за «Зенит»). В состав сборной также вошли Александр Головин и Вагнер Лав (представляли ЦСКА), а также Артем Дзюба из «Зенита».

Расстановка игроков сборной десятилетия на поле представлена на фото.

Напомним, за прошедшие десять лет питерский «Зенит» становился чемпионом России четыре раза, московский ЦСКА - три раза. По одной победе одержали «железнодорожники» и столичный «Спартак».

В данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» - в его активе 45 очков.

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