Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

Сегодня, 14:03

0

Image
Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

Фигуристка Евгения Медведева перед чемпионатом России по фигурному катанию повредила конек.
Произошел этот инцидент во время тренировки, которая проходила лишь за день до старта национального первенства.
Что именно произошло с коньком знаменитой фигуристки, не сообщается. Тем не менее, судя по информации, которая попала в СМИ, Евгения Медведева не намерена отказываться от соревнований.

Отметим, в этот раз чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. По результатам жеребьевки, Медведева будет показывать свою короткую программу последней. С короткой программой женщины выйдут на лед 27 декабря в 15:30 мск. А уже завтра в 15:00 мск фигуристки откатают произвольную программу.

Лента

СМИ: в монастырь в центре Москвы ворвался мужчина с ножом

Сегодня, 15:54

Ксения Собчак обнародовала последнее сообщение, полученное от Галины Волчек

Сегодня, 15:39

Йеменские хуситы сообщили о новом ракетном ударе по Саудовской Аравии

Сегодня, 15:27

Сухогруз перекрыл движение в проливе Босфор, врезавшись в берег

Сегодня, 14:56

У более молодых пациентов диагностируют особенные опухоли желудка

Сегодня, 14:37

Медики назвали напиток, который укрепит иммунитет и защитит от рака

Сегодня, 14:35

Евгения Медведева повредила конек перед чемпионатом России

Сегодня, 14:03

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle