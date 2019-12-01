В Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею

Сегодня, 10:50

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В Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею

В четверг, 26 декабря, в Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 года. Сборной Финляндии предстоит защитить свой титул, но сделать это будет непросто, так как Россия попытается отобрать титул и взять свое пятое по счету «золото». В числе фаворитов этого чемпионата называется и команда Канады.

Российские хоккеисты последний раз одержали победу на МЧМ по хоккею 9 лет назад в Баффало. Тогда в финале они обыграли сборную Канады. К слову, это единственная команда, которую удавалось сразить именно в борьбе за золото.

Согласно формату МЧМ-2020, на предварительном этапе сборные разделены на две группы - в каждой по 5 команд. В четвертьфинальную часть первенства выйдут четыре команды из пяти.

Для главных хоккейных сборных турнир стартует с плей-офф. В первой группе - Финляндия, Швеция, Словакия, Швейцария и Казахстан. Вторая группа - США, Канада, Россия, Чехия и Германия. 

Сборная России на чемпионате стартует с игры со сборной Чехии. Она начнется сегодня в 17.00 по московскому времени.

Подробное расписание игр МЧМ-2020 смотрите ниже.

 

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