Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли обязательную процедуру взвешивания

Обязательная процедура взвешивания россиянина Дениса Лебедева и южноафриканского боксера Табисо Мчуну состоялась накануне боя в Красноярске.

Они сойдутся на ринге в бою за серебряный пояс всемирного боксерского совета.

Бойцы провели так называемый нулевой поединок. Они несколько секунд смотрят друг другу в глаза. По сути, это психологический раунд, в котором каждый стремиться показать, что морально готов к бою и не намерен уступать сопернику.

Первым на весы встал южноафриканский боксёр Табисо Мчуну. Весы показали 90,6 кг. Следом официальную процедуру взвешивания прошёл бывший чемпион мира Денис Лебедев. Россиянин оказался ровно на 100 граммов легче своего соперника.

Боксер из Южной Африки провел в России открытую тренировку. Он отметил, что полностью адаптировался в Сибири и чувствует себя прекрасно.

Бой межу Денисом Лебедевым и Тибосо Мчуну состоится в Ярыгинском дворце в Красноярске в субботу, 21 декабря. Боксеры сражаются в весовой категории 90 килограммов. В этом весе возможны и летальные исходы, ведь удары, которые наносят боксеры, имеют чудовищную силу. Российские болельщики уверены, что бой пройдет успешно для Дениса Лебедева.