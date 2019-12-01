Боец ММА, не пропустив ни одного удара, проиграл за 9 секунд

Боснийский боец ММА Ади Дуракович из-за плохого самочувствия проиграл бой своему сопернику на 9-ой секунде, не пропустив ни одного удара. Видео с места событий появилось в Твиттере.

Victoria del argentino Francisco Barrio ante Adi Durakovic en Croacia. Rarisimo lo que paso. Veanlo ustedes mismo pic.twitter.com/0uthIgQ47e — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) December 14, 2019

На минувших выходных в Хорватии проходил турнир по смешанным единоборствам «Fight Nation Championship». В числе поединков основного карда значился бой между боснийцем Ади Дураковичем и аргентинцем Франсиско Баррио.

Не успели бойцы выйти в клетку, как поединок был остановлен арбитром - случилось это на 9-ой секунде. Соперники даже ударами не обменялись.

Как пояснил Ади Дуракович, на старте поединка у него помутнело в глазах и он почувствовал сильную боль в груди.

«Последнее, что я запомнил, как сказал арбитру, что мне плохо. Пришел в себя уже в реанимобиле, после чего снова «отключился»» - объяснил Дуракович.