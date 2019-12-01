Боец ММА, не пропустив ни одного удара, проиграл за 9 секунд

Сегодня, 19:20

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Боец ММА, не пропустив ни одного удара, проиграл за 9 секунд

Боснийский боец ММА Ади Дуракович из-за плохого самочувствия проиграл бой своему сопернику на 9-ой секунде, не пропустив ни одного удара. Видео с места событий появилось в Твиттере.

На минувших выходных в Хорватии проходил турнир по смешанным единоборствам «Fight Nation Championship». В числе поединков основного карда значился бой между боснийцем Ади Дураковичем и аргентинцем Франсиско Баррио. 

Не успели бойцы выйти в клетку, как поединок был остановлен арбитром - случилось это на 9-ой секунде. Соперники даже ударами не обменялись.

Как пояснил Ади Дуракович, на старте поединка у него помутнело в глазах и он почувствовал сильную боль в груди.

«Последнее, что я запомнил, как сказал арбитру, что мне плохо. Пришел в себя уже в реанимобиле, после чего снова «отключился»» - объяснил Дуракович.

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