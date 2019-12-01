Киевское «Динамо» решило расстаться с Родригесом

Неоднократные нарушения дисциплины и наплевательское отношение нападающего Родригеса к своим обязанностям привели к тому, что тренерский штаб киевского «Динамо» принял решение расстаться с люксембургский футболистом.

Последняя выходка Родригеса переполнила чашу терпения руководства команды. По данным ресурса Sport Arena , недавно футболист пропустил обязательную тренировку, сказавшись больным. Об этом он сообщил врачу, однако через некоторое время на его странице в Instagram стали появляться stories из ночного клуба.

Представители команды приехали домой к футболисту, но того в квартире не оказалось. Этот случай поставил точку в украинской карьере Родригеса – с ним решено расстаться. Нападающего выставили на трансфер.