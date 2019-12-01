Киевское «Динамо» решило расстаться с Родригесом

Сегодня, 14:49

Александр Зуев

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Киевское «Динамо» решило расстаться с Родригесом

Неоднократные нарушения дисциплины и наплевательское отношение нападающего Родригеса к своим обязанностям привели к тому, что тренерский штаб киевского «Динамо» принял решение расстаться с люксембургский футболистом. 

Последняя выходка Родригеса переполнила чашу терпения руководства команды. По данным ресурса Sport Arena, недавно футболист пропустил обязательную тренировку, сказавшись больным. Об этом он сообщил врачу, однако через некоторое время на его странице в Instagram стали появляться stories из ночного клуба. 

Представители команды приехали домой к футболисту, но того в квартире не оказалось. Этот случай поставил точку в украинской карьере Родригеса – с ним решено расстаться. Нападающего выставили на трансфер.

Украина Динамо Родригес

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