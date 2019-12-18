Алистар Оверим показал швы на губе после пластической операции

После боя с Жаирзиньо Розенстрайком тяжеловесу UFC Алистару Овериму сделали пластическую операцию.

Об этом он рассказал в видео, которое публиковано на ESPN.

Бой Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенстрайка состоялся в Вашингтоне. Оверим получил рассечение губы и был вынужден обратиться к пластическому хирургу.

"Я выигрывал все раунды, просто делая свое дело. Слишком быстрая остановка, если вы спросите меня. Я не выключился, просто оказался в нокдауне, и уже вставал", - заявил Оверим после боя.

Напомним, Оверим после четвертого раунда выигрывал бой на карточках всех судей. Но за несколько секунд до конца поединка Розенстрайк отправил голландца в нокаут. Он внезапно начал мощно атаковать, разбив в кровавые лохмотья верхнюю губу соперника.

В итоге поединок Оверим – Розенстрайк завершился победой Розенстрайка после того как бой был остановлен на пятом раунде.

Для суринамца это была четвертая победа подряд. Сейчас среди тяжеловесов UFC такой действующей победной серии нет ни у кого. После поединка Розенстрайк вызвал на бой Франсиса Нганну, который считается самым опасным панчером дивизиона.