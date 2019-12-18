Алистар Оверим показал швы на губе после пластической операции

После боя с Жаирзиньо Розенстрайком тяжеловесу UFC Алистару Овериму сделали пластическую операцию.
Об этом он рассказал в видео, которое публиковано на ESPN.
Бой Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенстрайка состоялся в Вашингтоне. Оверим получил рассечение губы и был вынужден обратиться к пластическому хирургу.
Напомним, Оверим после четвертого раунда выигрывал бой на карточках всех судей. Но за несколько секунд до конца поединка Розенстрайк отправил голландца в нокаут. Он внезапно начал мощно атаковать, разбив в кровавые лохмотья верхнюю губу соперника.
В итоге поединок Оверим – Розенстрайк завершился победой Розенстрайка после того как бой был остановлен на пятом раунде.
Для суринамца это была четвертая победа подряд. Сейчас среди тяжеловесов UFC такой действующей победной серии нет ни у кого. После поединка Розенстрайк вызвал на бой Франсиса Нганну, который считается самым опасным панчером дивизиона.
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