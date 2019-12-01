Джикия рассказал, почему сборная России аплодировала фанатам после оскорблений Дзюбы

Вчера, 14:41

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Джикия рассказал, почему сборная России аплодировала фанатам после оскорблений Дзюбы

Инцидент с аплодисментами фанатам после игры сборной России по футболу против команды Сан-Марино прокомментировал футболист Георгий Джакия.
Так, во время матча с трибун прозвучало немало оскорблений в адрес Артема Дзюбы. Негатив в адрес ключевого игрока российской сборной сыпался несколько недель. При этом точно назвать причину такого отношения со стороны болельщиков сложно. Предположительно, это могло произойти из-за его заявления о том, что он хочет забить семь голов за один матч и стать лучшим бомбардиром среди российских футболистов.

Тем не менее, после матча с Сан-Марино игроки аплодировали фанатов. Джакия признался, что он и его сокомандники слышали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Но решили поддержать болельщиков. Ведь многие из присутствующих поддерживали футболистов. К тому же среди болельщиков было немало женщин и детей.
Джакия подчеркнул, что ему непонятны оскорбления в адрес Дзюбы. Он хотел подойти к болельщикам прямо по ходу игры и попросить их перестать кричать.
А тем временем дисциплинарный комитет уже оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за мат болельщиков в матче с «Уралом». Ведь на этом матче тоже звучали матерные кричалки в адрес Дзюбы. А после матча «Зенит» - «Спартак» и вовсе было задержано около 200 болельщиков «Спартака» во время ночных рейдов.
Стоит отметить, что Дзюба также не стесняется в выражениях, когда отзывается о своих недоброжелателях. Он неоднократно называл болельщиков «Спартака» сектантами, когда, как ему казалось, они неадекватно вели себя на трибунах.

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