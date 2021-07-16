Штефан Кунц – основной претендент на пост главного тренера сборной России

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Российские футбольные функционеры рассматривают немецкого наставника Штефана Кунца в качестве приемника Станислава Черчесова. РФС уже провел предварительные переговоры с приоритетным кандидатом. Впрочем, у отечественной футбольной верхушки имеется и запасной план на случай отказа западного специалиста. Если вдруг Кунц не примет предложение, то акцент переместится на Курбана Бердыева.
В России про Кунца мало что известно. Он не смог раскрыть свой тренерский талант в клубном футболе. Хотя ему уже 58 лет. Да, он выступал спортивным директором «Бохума», а также тренировал «Карлсруэ», однако эти карьерные моменты были в середине «нулевых». После этого Штефан долгое время не практиковал, а в 2016 году принял сборную Германии U-21.
Именно с молодежкой Кунц добился своих самых больших высот. В июне нынешнего года его подопечные выиграли Евро, одолев в финале сверстников из Португалии.
Ну а в данный момент немецкий рулевой повез олимпийскую команду Германии в Токио, где ему представится шанс побороться за медали. Во всяком случае, ставки на футбол намекают на это. Кстати, на прошлых играх в Рио Бундестим дошла до финала, но ту сборную возглавлял другой наставник.
В любом случае, переманить Кунца в стан сборной России будет не так просто. Да, ему уже не светит пост тренера основной немецкой команды, ведь сменщиком Йоахима Лева стал Ханс-Дитер Флик. Однако в Бундеслиге 58-летнего специалиста должны взять на карандаш.
Какие же преимущества имеются у Штефана Кунца перед другими кандидатами РФС? В первую очередь, тренер выделяется умением работать с молодежью. Он 5 лет возглавляет коллектив, состоящий из самых талантливых игроков Германии. К слову, сейчас в России подрастает неплохое поколение. Многие ребята выступают за московское «Динамо», которым руководит Сандро Шварц. Вероятно, соотечественники должны будут общими усилиями довести Захаряна, Тюкавина и Евгеньева до топ уровня.
Вторым преимуществом Кунца можно считать опыт работы в сборной. Все-таки конкуренты немца являются клубными специалистами. Да, Бердыев добивался успехов с «Рубином» и «Ростовом», но полноценного опыта в национальной команде у него ранее не было.
Третьим козырем фаворита от РФС можно считать не замыленный взгляд. Кунц начнет комплектование нового коллектива с чистого листа. Его не окружают отечественные агенты, которые всегда пытаются пропихнуть в сборную своих клиентов. У нового наставника нет любимчиков, просто потому что он не знаком с российскими игроками. Так что Дзюбе придется попотеть, чтобы сохранить за собой не только капитанскую повязку, но и место в составе.
Пока руководство РФС еще не утвердило нового специалиста, но должно сделать это в ближайшее время. Не за горами важнейшие матчи отбора к мундиалю.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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