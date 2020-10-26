Беглов одобрил введение локальных ограничений по COVID-19 в Петербурге

Сегодня, 14:27

Александр Зуев

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Беглов одобрил введение локальных ограничений по COVID-19 в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что здоровье и жизнь горожан всегда будут оставаться на первом месте. Поэтому городские власти будут прислушиваться к Роспотребнадзору, который принимает решения, беря во внимание эпидемиологическую обстановку.

Он напомнил о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового локдауна в Петербурге. Контроль за соблюдением правил безопасности ведет центр Проверки в 18 районах города. В частности, проверяются магазины, рестораны, салоны красоты, наземный транспорт, такси и метро.

Губернатор также заявил, что если в Петербурге будет ухудшаться ситуация с распространением инфекции, то будут введены ограничения, но локального характера. Беглов также подчеркнул, что про санитарные правила можно будет забыть только после того, как вирус совсем отступит.

Надо сказать, что в России суточное число новых случаев заражения растет уже около двух недель. Эксперты предполагают, что увеличение числа зараженных может наблюдаться до середины ноября. При благоприятном сценарии прирост будет постепенно сокращаться, но пандемию не удастся остановить раньше весны следующего года.

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