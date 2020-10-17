В Петербурге учителей во время осенних каникул могут перевести на удаленную работу

Сегодня, 09:25

Анна Лисова

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В Петербурге учителей во время осенних каникул могут перевести на удаленную работу

В Петербурге учителей могут на осенние каникулы перевести на удаленную работу, сообщает «Фонтанка».

Обсудить возможность удаленной работы для учителей на время осенних каникул планирует вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Накануне она сообщила, что к ней обратилась педагог, предложив на время каникул дать возможность педагогам работать удаленно. Та работа, которую выполняют учителя во время каникул, зачастую не требует присутствия на рабочем месте. В этот период они в основном занимаются методической работой, готовят отчеты, а также заполняют журналы.

С учетом того, над чем учителя работают во время каникул, было бы правильным решением действительно предоставить им возможность работать удаленно.

Отметим, Смольный продлил осенние каникулы, и они будут в Петербурге с 26 октября по 8 ноября.

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