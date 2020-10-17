В Смольном объяснили рост смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге

Сегодня, 09:31

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В Смольном объяснили рост смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире передачи «Открытая студия» на канале «78» привел печальную статистику увеличения смертности от коронавируса в регионе. По его словам, возросшая летальность от COVID-19 является причиной позднего обращения заболевших в медорганизации, информирует «78.ru».

Как выразился Эргашев, патовость ситуации заключается в том, что петербуржцы стали чаще «пытаться чувствовать себя хорошо», и отказываются от госпитализации.

«У нас значительно возросла суточная летальность, начиная с июля- августа. Это говорит о том, что пациенты максимально долго держатся на дому, пытаются чувствовать себя хорошо, и только на 6-7 день вызывают скорую. Такое промедление часто вызывает цитокиновый шторм, или гиперцитокинемию — потенциально летальную реакцию иммунной системы. К сожалению, пациенты попадают в стационары города уже в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии, что провоцирует увеличение смертности» – сообщил Олег Эргашев.

Вице-губернатор настоятельно рекомендовал вызывать скорую помощь или обращаться к участковому врачу в любом случае, вне зависимости от тяжести симптомов. Только при своевременном обращении врачи смогут провести весь необходимый комплекс мер: тест на наличие инфекции, уровень кислорода в крови, и только после этого дадут направление на госпитализацию или домашнее лечение.

Также Олег Эргашев отметил, что за последние 10 дней Санкт-Петербург достиг пика по уровню заболеваемости за весь период пандемии. Всего в городе было зафиксировано почти 54 тысячи случаев заражения, из них выздоровели 34,5 тысяч человек, скончались 3 509. За сутки было выявлено 684 новых случая инфицирования COVID-19.

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