Петербуржцам ответили про дезинфекцию подъездов в пандемию

Сегодня, 15:50

Ольга Громова

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Петербуржцам ответили про дезинфекцию подъездов в пандемию

Жители Петербурга часто жалуются на то, что их парадные дезинфицируются редко, а кнопки лифтов, к которым могут прикасаться зараженные коронавирусом, вообще не протираются, пишут «Невские новости».

Администрация Невского района и государственная жилищная инспекция Петербурга рассказали, как должна происходить дезинфекция подъездов во время пандемии коронавируса.

На странице губернатора Александра Беглова, через которую происходит прямое общение представителей властей с горожанами, представители двух ведомств отметили, что графики уборок парадных размещены на специальных стендах. Жильцы могут оттуда почерпнуть важную информацию. Что касается внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, убираются они в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным жилищным комитетом. Проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств в парадных должны ежедневно. Все элементы, которые, теоретически, может потрогать зараженный, должны протираться в обязательном порядке. Это касается перил, кнопки лифта, домофонов, ручек входных дверей и почтовых ящиков.

Горожане могут требовать изменить оплату за услуги управляющей компании. Особенно если видят, что работа выполняется некачественно. Также от своей компании можно потребовать надлежащего выполнения обязанностей.

В жилищной инспекции обратили внимание горожан на то, что с целью нераспространения коронавируса в городе было организовано систематическое наблюдение за уборкой лестниц, ручек и кнопок лифтов.

«Организовано систематическое наблюдение (осмотры) за соблюдением обязательных требований к содержанию внутриквартальных территорий, контейнерных площадок, фасадов зданий, лифтов и лестничных клеток посредством проведения осмотров земельных участков придомовой территории, санитарного состояния контейнерных площадок, фасадов зданий, подъездов многоквартирных домов», — поведали в жилинспекции.
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