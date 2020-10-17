Проработавший 10 лет H&M на Невском проспекте Петербурга закрылся

Крупнейший магазин сети брендовой одежды шведской компании Hennes&Mauritz, более известной как H&M, расположенный в доме №80 на Невском проспекте Петербурга, закрывается. Эта торговая точка уже удалена со всех самых популярных онлайн-карт, сообщает «Деловой Петербург».

Магазин закрывают без объяснения причин. Пресс-служба компании прокомментировать закрытие не спешит.

Главный магазин бренда в Северной столице на Невском проспекте проработал десять лет кряду. Открыли его летом 2010 года. Магазин занял площадь, которую до него занимал кинотеатр «Паризиана».

Шведской компанией был заключен договор долгосрочной аренды. В 2020 году он истекает. Вероятно, в продлении договора марка не заинтересована. Причина может крыться в слишком высокой арендной плате, так как место на Невском является одним из самых престижных и дорогих.